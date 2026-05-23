Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Atelier des publics Bayonne
Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Atelier des publics Bayonne jeudi 2 juillet 2026.
Bayonne
Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne
Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-07-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France. Levez les yeux sur les façades, découvrez des cours intérieures et cages d’escalier… Vous mesurez les enjeux d’un centre ancien classé Site Patrimonial Remarquable. .
Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne
L’événement Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bayonne
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