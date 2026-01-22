Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Ville Basse Atelier des publics Bayonne

Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Ville Basse

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France. Levez les yeux sur les façades, découvrez des cours intérieures et cages d’escalier… Vous mesurez les enjeux d’un centre ancien classé Site Patrimonial Remarquable. .

Atelier des publics 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Derrière les façades Grand Bayonne Ville Basse

