Visite guidée des 2 cimetières de la commune (Herpes et Courbillac) rue des mérovingiens Courbillac

rue des mérovingiens Cimetière d’Herpes Courbillac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Gratuit -18 ans
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-11-08
Samedi 8 novembre
Visite guidée des 2 cimetières de la commune (Herpes et Courbillac). Ces lieux de mémoire présentent un patrimoine funéraire souvent méconnu.
rue des mérovingiens Cimetière d’Herpes Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 10
English :
Saturday, November 8th
Guided tour of the commune’s 2 cemeteries (Herpes and Courbillac). These places of remembrance present an often little-known funerary heritage.
German :
Samstag, den 8. November
Geführte Besichtigung der 2 Friedhöfe der Gemeinde (Herpes und Courbillac). Diese Orte der Erinnerung zeigen ein oft unbekanntes Grabkulturerbe.
Italiano :
Sabato 8 novembre
Visita guidata ai due cimiteri locali (Herpes e Courbillac). Questi luoghi di memoria presentano un patrimonio funerario spesso poco conosciuto.
Espanol :
Sábado 8 de noviembre
Visita guiada a los 2 cementerios locales (Herpes y Courbillac). Estos lugares de memoria presentan un patrimonio funerario a menudo poco conocido.
