Visite guidée des 2 cimetières de la commune (Herpes et Courbillac) rue des mérovingiens Courbillac

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit -18 ans

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Samedi 8 novembre

Visite guidée des 2 cimetières de la commune (Herpes et Courbillac). Ces lieux de mémoire présentent un patrimoine funéraire souvent méconnu.

rue des mérovingiens Cimetière d'Herpes Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 16

English :

Saturday, November 8th

Guided tour of the commune’s 2 cemeteries (Herpes and Courbillac). These places of remembrance present an often little-known funerary heritage.

German :

Samstag, den 8. November

Geführte Besichtigung der 2 Friedhöfe der Gemeinde (Herpes und Courbillac). Diese Orte der Erinnerung zeigen ein oft unbekanntes Grabkulturerbe.

Italiano :

Sabato 8 novembre

Visita guidata ai due cimiteri locali (Herpes e Courbillac). Questi luoghi di memoria presentano un patrimonio funerario spesso poco conosciuto.

Espanol :

Sábado 8 de noviembre

Visita guiada a los 2 cementerios locales (Herpes y Courbillac). Estos lugares de memoria presentan un patrimonio funerario a menudo poco conocido.

