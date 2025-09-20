Visite guidée des 2 églises de Bailleau Armenonville Église saint Martin Bailleau-Armenonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de l’église saint Martin et de ses ruines

Église saint Martin 1 rue 19 mars Bailleau sous gallardon Bailleau-Armenonville 28320 Bailleau-sous-Gallardon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0627591315 Visite de l’église et de ses ruines Parking

