Visite guidée des anciennes cliniques Saint-Charles Cliniques Saint-Charles Montpellier

Visite guidée des anciennes cliniques Saint-Charles Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Cliniques Saint-Charles Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Construites entre 1932 et 1939 pour agrandir le complexe Saint-Charles voisin, ces cliniques sont l’œuvre des architectes Paul Pelletier et Arthur Teisseire.

Typique de l’Art déco des années 1930, le bâtiment se distingue par ses deux grandes verrières et son double panneau de bas-reliefs sculpté par Joachim Costa.

Fermé dans les années 1990, il a depuis été réhabilité en résidences privées.

Cliniques Saint-Charles 153 Av. Saint-Charles, 34090 Montpellier Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie

La chapelle Saint-Charles vous accueille pour des visites guidées retraçant l’histoire de ce lieu unique. Érigé entre 1932 et 1939 dans le but d’étendre le complexe voisin de Saint-Charles, cet hôpit…

© OT3M / Bruno Martinez