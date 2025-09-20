Visite guidée des anciens ateliers de tissage du Musée des Soieries Bonnet Musée des Soieries Bonnet Jujurieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pénétrez les secrets de l’usine-pensionnat au fil d’une visite commentée sur l’histoire des Soieries Bonnet et sur l’évolution architecturale de l’usine-pensionnat de Jujurieux, suivie d’une immersion au sein des anciens ateliers de production du cocon à l’étoffe.

Toutes les 15 minutes, sur inscription à l’arrivée sur site (selon places disponibles). PS : pas de visite commentée entre 13 h 00 et 14 h 00 mais visite libre des salles d’exposition et de l’expo temporaire.

Musée des Soieries Bonnet 55 place Marcel grillet, 01640 Jujurieux, France Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes En 1835, Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soieries à Lyon, établit une manufacture à Jujurieux pour concentrer toutes les opérations de la soierie, du cocon à l'étoffe.

Le musée s’inscrit au centre du site des Soieries Bonnet, véritable “ville dans la ville”. Les extérieurs du musée dévoilent les constructions significatives de l’organisation sociale, morale et religieuse de l’usine-pensionnat, sur fond de paternalisme industriel.

Outre les bâtiments de production : tissages, filature-moulinage, le visiteur aperçoit la maison du directeur, l’infirmerie, la chapelle, l’économat de la fabrique, de même que les vestiges des infrastructures de transport et des énergies : arrivée du tramway, salle des générateurs, roue à aube, électricité.

Une promenade en dehors de l’enceinte de la manufacture permet de découvrir également les cités ouvrières, les logements des employés et les rapports entre l’usine et le village de Jujurieux.

Carine MONFRAY, Musée des Soieries Bonnet