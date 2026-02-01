Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Partir à la découverte de la vie des anciens palaces et hôtels de Chamonix.

.

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l'Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr

English :

Discover the life of Chamonix’s former palaces and hotels.

