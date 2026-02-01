Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc mercredi 25 février 2026.
Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix
Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Partir à la découverte de la vie des anciens palaces et hôtels de Chamonix.
.
Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 51 90 contact@visites-guidees-74.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the life of Chamonix’s former palaces and hotels.
L’événement Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc