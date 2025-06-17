Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu Place aux lions Lons-le-Saunier

Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu

Place aux lions Hôtel-dieu Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-08-19 15:00:00

fin : 2025-08-26 16:30:00

2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-05 2025-09-09 2025-09-12

Rdv devant les grilles anciennes 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Quand la médecine rime avec magie ! Faîtes un bon dans le temps découvrez de belles faïences et boiseries du XVIIème et XVIIIème siècles, un passage secret, des potions mystérieuses.

Tout public.

(Le reste de l’année sur demande à partir de 5 personnes !!) .

Place aux lions Hôtel-dieu Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

