Visite guidée des arbres du domaine, Maison-Théâtre de Machy, Chasselay

Visite guidée des arbres du domaine Dimanche 7 juin, 15h00 Maison-Théâtre de Machy Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

La Maison-Théâtre de Machy ouvre les portes de son château et invite petits et grands à une journée conviviale et festive. En famille ou entre amis, profitez d’une balade dans le parc, d’ateliers, d’un spectacle…

Cette année, la journée est organisée en partenariat avec les associations de Chasselay, Pousse Toujours et Terre d’Aurea, ainsi qu’avec l’artiste Claire Gaillard.

PROGRAMME :

Visite guidée des arbres du domaine – 15h

Ouverture des ateliers : illustration et sculpture sur bois

Rencontre et atelier avec la LPO

Découverte de la Forêt comestible et ateliers avec Pousse Toujours

Stand d’armures médiévales avec Terre d’Aurea

Grand jeu pour tous

Les événements phares de la journée :

16h00 – Spectacle ‘‘Les soeurs frakassos’’

Clown – Tout public – Prix libre

12h et 13h30 : ‘‘Démonstrations de combats à l’épée ’’

Tout public – Prix libre – Assocation Terre d’Aurea

Maison-Théâtre de Machy 1044 Chemin de Machy 69380 Chasselay Chasselay 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478473432 https://lapremiereseconde.fr https://www.facebook.com/maisontheatremachy;https://www.instagram.com/maisontheatremachy/ Dans un domaine de six hectares situé aux portes de Lyon, le Château de Machy est un patrimoine dont l’histoire remonte jusqu’en 1002. Propriété des moines de l’Abbaye d’Ainay puis de familles lyonnaises : Guerrier, Laurencin et Morand de Jouffrey, ce site protégé, adossé aux Monts d’Or offre un cadre exceptionnel et une vue remarquable sur le Val de Saône, les Tombes et les Monts du Beaujolais. Aujourd’hui reconnu comme la Maison-Théâtre de Machy, il fait parti de ces lieux qui proposent de cultiver un art de vivre tant dans le respect de l’architecture et de la nature que dans l’exigence du travail artistique et de la vie au quotidien. La Maison-Théâtre de Machy est le lieu de création, de formation et de production de la Compagnie de théâtre professionnelle La Première Seconde. Elle y donne ses spectacles en avant-première, organise les Soirées d’été du Château de Machy, des stages et des formations, et propose des évènements culturels comme les Journées du patrimoine. Bus 21 ou 61. Gare de Saint Germain au Mont d’Or. Accessible en voiture, grand parking sur place.

La Maison-Théâtre de Machy ouvre les portes de son château et invite petits et grands à une journée conviviale et festive. En famille ou entre amis, profitez d’une balade dans le parc, d’ateliers, …

©maison theatre de machy