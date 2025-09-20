Visite guidée des archives anciennes Archives municipales de Douai Douai

Visite guidée des archives anciennes Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30 Archives municipales de Douai Nord

Visite des anciennes archives sous les combles de l’hôtel de ville et des magasins de conservation des archives actuelles. Gratuit sur inscription au 03 27 93 58 47. Groupe limité à 12 personnes par créneau.

Archives municipales de Douai 45 rue de l’Université 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327935847

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives municipales de Douai