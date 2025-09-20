Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Colomiers Colomiers

Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville de Colomiers Colomiers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des archives de l’Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Colomiers Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de participants limité. Accès à la visite par l’arrière de la mairie, rue de Limogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Colomiers à travers les siècles

Découvrez l’histoire de la ville de Colomiers à travers des archives allant du XIIIᵉ siècle à aujourd’hui : premiers plans, cahiers de doléances de la Révolution, photographies, parchemins, vestiges…

Créneaux de visite : 10h – 14h – 16h30

Hôtel de Ville de Colomiers 1 place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561152411 https://www.ville-colomiers.fr/1 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 15 24 11 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colomiers.fr »}] Présence de parkings gratuits à proximité.

Colomiers à travers les siècles

© Eric Corlay – Ville de Colomiers