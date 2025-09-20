Visite guidée des Archives de Toulon Archives municipales de Toulon Toulon

Visite guidée des Archives de Toulon Archives municipales de Toulon Toulon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Archives de Toulon 20 et 21 septembre Archives municipales de Toulon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Dans le cadre du thème national « Patrimoine architectural », les Archives municipales vous invitent à découvrir, à travers leurs fonds, l’histoire de bâtiments méconnus de Toulon de la fin du Moyen-Age à nos jours.

Départ des visites (sur inscription) :

– Samedi 20 septembre : 10h, 10h45, 14h.

– Dimanche 21 septembre : 10h, 10h45, 14h, 14h45, 15h30.

Archives municipales de Toulon 3 impasse Calvi – 83100 Toulon Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 16 65 65 https://archives.toulon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives.toulon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 83 16 65 65 »}] Crédit de l’image : Archives municipales de Toulon Bus n°1 Arrêt « Elisa – Pivotte » ou en voiture par la voie rapide dir. Est, sortie n°3. Pas de parking visiteurs et d’accès handicapés.

Dans le cadre du thème national « Patrimoine architectural », les Archives municipales vous invitent à découvrir, à travers leurs fonds, l’histoire de bâtiments méconnus de Toulon de la fin du à nos …

Ville de Toulon