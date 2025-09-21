Visite guidée des archives départementales Archives départementales De La Manche Saint-Lô

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche, vous proposent une visite guidée des collections et des espaces de travail.

Cette animation sera l’occasion de découvrir l’histoire du département, la richesse des collections conservées aux Archives mais aussi l’histoire du service et ses missions.

Archives départementales De La Manche 138 Rue Maréchal Juin, 50000 Saint-Lô, France

© Archives de la Manche, cl. A. Poirier