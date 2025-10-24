Visite guidée des Archives départementales Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Visite guidée des Archives départementales Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes lundi 26 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

La visite des Archives départementales permet d’en découvrir les métiers (archivistes, relieurs…), d’avoir un aperçu des magasins où sont préservés les documents originaux qu’elles conservent, de percer les mystères du laboratoire de restauration et de reliure, d’arpenter de beaux hôtels particuliers chargés d’histoire…Un voyage dans le temps et les espaces !Durée : 2h – Inscription obligatoire :02 51 72 93 20archives.culturel@loire-atlantique.frarchives.loire-atlantique.fr/agendaAutres créneaux possibles sur rendez-vous pour les groupes de 10 à 20 personnes.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr