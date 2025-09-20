Visite guidée des Archives départementales Archives départementales du Gers Auch

Visite guidée des Archives départementales 20 et 21 septembre Archives départementales du Gers Gers

Gratuit. Visites guidées par groupe d’une vingtaine de personnes. Réservation obligatoire. Départ des visites toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongée dans les coulisses des Archives départementales du Gers

Une ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine

Habituellement fermées au public, les Archives départementales du Gers ouvrent exceptionnellement leurs portes les 20 et 21 septembre 2025 après-midi.

Installées depuis 2006 dans un bâtiment dédié, au cœur du Parc de l’Hôtel du Département, elles vous invitent à découvrir leurs missions essentielles :

collecte,

classement,

conservation,

communication,

et valorisation des 18 kilomètres linéaires de documents qu’elles préservent.

Créées en 1796, les Archives départementales sont un véritable lieu de mémoire de la Gascogne. Ce sera l’occasion de (re)découvrir l’histoire du Gers, du Moyen Âge à nos jours, à travers ses trésors d’archives.

N’hésitez pas : venez nombreux à la rencontre de l’histoire et de la mémoire gasconnes !

Samedi 20 septembre, visite à 14h00, à 15h00, à 16h00 et à 17h00, durée 1h30 environ

Dimanche 21 septembre, visite à 14h00, à 15h00, à 16h00 et à 17h00, durée 1h30 environ

Archives départementales du Gers 81 Route de Pessan, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562674767 https://www.archives32.fr Bus : Ligne 1 et 3 : arrêt Tuilerie. Ligne 2 : arrêt Hôtel du Département.

©Archives départementales du Gers