Visite guidée des Archives départementales Archives Départementales Nantes

Visite guidée des Archives départementales 24 novembre 2025 et 26 janvier 2026 Archives Départementales Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T10:00:00+01:00 – 2025-11-24T12:00:00+01:00

Fin : 2026-01-26T15:00:00+01:00 – 2026-01-26T17:00:00+01:00

La visite des Archives départementales permet d’en découvrir les métiers (archivistes, relieurs…), d’avoir un aperçu des magasins où sont préservés les documents originaux qu’elles conservent, de percer les mystères du laboratoire de restauration et de reliure, d’arpenter de beaux hôtels particuliers chargés d’histoire…

Un voyage dans le temps et les espaces !

Durée : 2h – Inscription obligatoire :

02 51 72 93 20

archives.culturel@loire-atlantique.fr

archives.loire-atlantique.fr/agenda

Autres créneaux possibles sur rendez-vous pour les groupes de 10 à 20 personnes.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ancienne cassette de conservation de documents du trésor des chartes des ducs de Bretagne. © Christiane Blanchard