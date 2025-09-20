Visite guidée des Archives Départementales Archives départementales Quimper

Visite guidée des Archives Départementales Archives départementales Quimper samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Archives Départementales Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Archives départementales Finistère

Rdv. 5 Allée Henri Bourde de la Rogerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les Archives Départementales

Visite guidée

Samedi / 14h, 15h, 16h et 17h

Le bâtiment des Archives comme vous ne l’avez jamais vu ! En exclusivité pour cette 42e édition dédiée à la célébration du patrimoine architectural, une visite inédite du bâtiment ! Découvrez nos espaces de traitement et de conservation les plus secrets et prenez de la hauteur en profitant d’une vue imprenable sur la cité administrative. Occasion de se replonger dans les années 80 et dans l’aventure de la construction du bâtiment avec la présentation de la maquette et des plans de l’avant-projet !

—

Archives départementales 5 Allée Henri Bourde de la Rogerie, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Finistère Bretagne 0298959191 http://www.archives-finistere.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives départementales du Finistère