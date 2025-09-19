Visite guidée des Archives départementales de la Haute-Saône Archives départementales De La Haute-Saône Vesoul

Visite guidée des Archives départementales de la Haute-Saône 19 et 20 septembre Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

Sur inscription | 15 personnes maximum par visite.

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Sous la conduite des archivistes, partez à la découverte du bâtiment des Archives et des trésors qui y sont conservés à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 76 30 »}]

© Archives départementales de la Haute-Saône