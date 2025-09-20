Visite guidée des Archives départementales des Hauts-de-Seine Archives départementales des Hauts-de-Seine Nanterre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les espaces de conservation et les techniques de restauration et de conservation préventive.

Le patrimoine architectural français étant mis à l’honneur lors de cette 42e édition des Journées européennes du patrimoine, partez également à la rencontre du patrimoine architectural des Hauts-de-Seine grâce à des maquettes et à des documents architecturaux uniques.

Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l’allée des Bizis. Demander l’ouverture par l’interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).

Visite commentée

ADHS