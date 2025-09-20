Visite guidée des Archives départementales des Yvelines : Les coulisses des Archives Archives départementales Montigny-le-Bretonneux

Visite guidée des Archives départementales des Yvelines : Les coulisses des Archives 20 et 21 septembre Archives départementales Yvelines

Visite d’une heure environ, limitée à 20 personnes par visite ; départs des visites à 14h, 15h, 16h et 17h ; réservation en amont possible via l’adresse : educarchives@yvelines.fr

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Explorez le passé au cours d’un fabuleux voyage dans le temps, en visitant les Archives Départementales des Yvelines situées à Montigny-le-Bretonneux. Dans les coulisses, vous découvrirez de véritables trésors : documents du Moyen-âge, sceaux cartes, plans, maquettes au cours d’une visite guidée d’une heure. Venez découvrir le patrimoine historique des Yvelines !

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr [{« type »: « email », « value »: « educarchives@yvelines.fr »}] Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

