Visite guidée des Archives départementales Place des Carmélites Mâcon

Place des Carmélites Archives départementales Mâcon Saône-et-Loire
2025-09-20 14:00:00
2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite guidée des réserves
Accédez aux magasins de conservation habituellement fermés au public.
Visites guidées et animations gratuites.
Départ des visites guidées toutes les 30 minutes à partir de 14h30.
Visite du 20e étage et de l’espace exposition en accès libre. .
Place des Carmélites Archives départementales Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 00 76
