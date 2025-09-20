Visite guidée des Archives Médiathèque Simone Veil Valenciennes

Visite guidée des Archives 20 et 21 septembre Médiathèque Simone Veil Nord

sélectionner l’heure de visite souhaitée pour vous inscrire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le service des Archives ouvre ses portes et présente son patrimoine exceptionnel. Une plongée dans l’histoire de Valenciennes, du Moyen-Âge à aujourd’hui.

Médiathèque Simone Veil 4 rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 03 27 22 57 00 https://bibliotheque.ville-valenciennes.fr https://patrimoine-numerique.ville-valenciennes.fr/ Construite de 1740 à 1743, l'ancienne bibliothèque des jésuites est l'un des rares dépôts de livres en France à n'avoir subi aucun changement ni dans son affectation ni dans son installation premières.

La visite permet de découvrir un décor exceptionnellement conservé : les peintures qui ornent la bibliothèque sont la projection visuelle du contenu des collections. Un récent chantier d’éclairage mené grâce au mécénat d’EDF permet d’en admirer toute la qualité. Transports en commun Tramway : Clémenceau Bus : navette Le Cordon, arrêt place Saint-Nicolas Plus d’infos sur le site de Transvilles Parking : Parking le plus proche : parking Flamme Parkings gratuits les 1er et 3ème samedis après-midi du mois

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Valenciennes