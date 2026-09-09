Visite guidée des archives, Mémorial de Caen, Caen

Informations pratiques

Visite guidée des archives 19 et 20 septembre Mémorial de Caen Calvados

Durée 1h, 15 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite des archives du Mémorial de Caen

Accompagnés de la responsable des archives, les visiteurs découvrent ces lieux habituellement fermés au public. La visite se conclut par un temps d’échange sous forme de questions-réponses.

Inscription obligatoire pour chaque visite – 15 personnes maximum par créneau

Gratuit

Mémorial de Caen Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231060644 https://www.memorial-caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a871fb33d46b36e72f46406 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a8ef4883c2d4d366d1cd221 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a8f03d25c34b380411c9729 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a8ef61ad30fc3b9701cb288 »}] Une immersion au cœur de l’histoire du XXe siècle. Un siècle marqué par la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux 60 millions de victimes civiles et militaires. Un siècle de profonds bouleversements géopolitiques marqué par une ambition européenne de préserver la paix.

Visite des archives du Mémorial de Caen

©Le Mémorial de Caen