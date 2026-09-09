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Visite guidée des archives, Mémorial de Caen, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de Caen · Caen

Visite guidée des archives, Mémorial de Caen, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mémorial de Caen
Adresse
Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h, 15 pers. max par créneau.

Visite guidée des archives 19 et 20 septembre Mémorial de Caen Calvados

Durée 1h, 15 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite des archives du Mémorial de Caen

Accompagnés de la responsable des archives, les visiteurs découvrent ces lieux habituellement fermés au public. La visite se conclut par un temps d’échange sous forme de questions-réponses.
Inscription obligatoire pour chaque visite – 15 personnes maximum par créneau
Gratuit

Mémorial de Caen Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231060644 https://www.memorial-caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a871fb33d46b36e72f46406 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a8ef4883c2d4d366d1cd221 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a8f03d25c34b380411c9729 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a8ef61ad30fc3b9701cb288 »}] Une immersion au cœur de l’histoire du XXe siècle. Un siècle marqué par la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux 60 millions de victimes civiles et militaires. Un siècle de profonds bouleversements géopolitiques marqué par une ambition européenne de préserver la paix.
Visite des archives du Mémorial de Caen

©Le Mémorial de Caen

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