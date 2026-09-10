Visite guidée des Archives municipales de Toulouse, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée des Archives municipales de Toulouse 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit. 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses des Archives lors d’une visite exceptionnelle des magasins habituellement fermés au public. Cette présentation retrace l’histoire des Archives, leurs missions de collecte, de conservation et de valorisation, tout en dévoilant une sélection de documents remarquables.

Visite d’une durée de 45 minutes, avec un départ toutes les 20 minutes. Tout public. Accès libre, dans la limite des places disponibles.

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Présentation de l’histoire des Archives, de leurs missions et de documents remarquables dans les magasins habituellement interdits au public.

© Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales