Visite guidée des Archives municipales et communautaires Archives municipales et communautaires de Quimper Quimper

Visite guidée des Archives municipales et communautaires Archives municipales et communautaires de Quimper Quimper samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Archives municipales et communautaires Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Archives municipales et communautaires de Quimper Finistère

10 personnes maximum par visite.

Visite en compagnie du directeur des Archives. – Durée : 45 min.

Accessible aux personnes à mobilité réduite. /

Rdv. 10 bis rue Verdelet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les Archives municipales et communautaires

Visite guidée

Samedi / 14h, 15h30 et 17h

Poussez les portes des Archives municipales et communautaires de Quimper et venez découvrir ce lieu inattendu. Le temps d’une visite, laissez les documents et objets les plus précieux ou les plus insolites vous porter à travers cinq siècles d’histoire quimpéroise et découvrez comment les archives municipales conservent la mémoire de la ville.

—

e-réservation*

Archives municipales et communautaires de Quimper 10 bis rue Verdelet, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne https://www.quimper.bzh/410-archives-municipales.htm https://archives.quimper.bzh/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper