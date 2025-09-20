Visite guidée des Archives municipales et communautaires de Laval Archives municipales et communautaires Laval

Archives municipales et communautaires 1 Rue Prosper Brou Laval

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Venez découvrir les Archives municipales et communautaires de Laval !

La visite guidée sera l’occasion de découvrir le métier d’archiviste ainsi que les coulisses des locaux habituellement inaccessibles au public. Vous en apprendrez également davantage sur un ancien bâtiment bien connu des Lavallois le Palais de l’Industrie !

Visite à 10h, 11h, 14h et 16h

Durée environ 1h

Nombre de places limité à 15 par visite. Réservation fortement conseillée au 02 43 49 85 81 ou sur archives@laval.fr

1 rue Prosper Brou. Entrée au fond de la cour. Bus ligne E arrêt Guesdon. Accès PMR. .

Archives municipales et communautaires 1 Rue Prosper Brou Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 85 81 archives@laval.fr

English :

Come and discover Laval’s municipal and community archives!

German :

Entdecken Sie das Stadt- und Gemeindearchiv von Laval!

Italiano :

Venite a scoprire gli archivi municipali e comunitari di Laval!

Espanol :

Venga a descubrir los Archivos Municipales y Comunitarios de Laval

