Visite guidée des Archives municipales et communautaires de Laval Laval
samedi 19 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Visite guidée des Archives municipales et communautaires de Laval
1 Rue Prosper Brou Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir les Archives municipales et communautaires de Laval lors d’une visite commentée !
La visite vous permettra de découvrir le métier d’archiviste, ses missions, ainsi que les coulisses des lieux habituellement inaccessibles au public !
Nombre de places limité à 15 par visite. Réservation conseillée au 02 43 49 85 81 ou à archives@laval.fr
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Vous connaissez Laval et ses habitants comme personne ? Venez nous aider à identifier des lieux, bâtiments et commerçants sur des photographies que nous conservons dans nos fonds ! Atelier en continu le samedi 19 septembre de 14h00 à 18h00 dans la cour du Vieux-château. .
1 Rue Prosper Brou Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 85 81 archives@laval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Laval Municipal and Community Archives on a guided tour!
L’événement Visite guidée des Archives municipales et communautaires de Laval Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME
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