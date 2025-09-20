Visite guidée des Archives municipales et découverte du métier d’archiviste Archives municipales Alès

Visite guidée des Archives municipales et découverte du métier d’archiviste Archives municipales Alès samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Archives municipales et découverte du métier d’archiviste 20 et 21 septembre Archives municipales Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongée dans les coulisses des Archives départementales

Découverte exceptionnelle du métier d’archiviste et de l’univers des archives

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales ouvrent exceptionnellement les portes de leurs magasins de conservation, habituellement interdits au public.

Découvrez les missions et techniques du métier d’archiviste à travers des visites guidées animées par les agents des Archives.

Pas d’horaires fixes : les visites démarrent dès qu’un groupe est formé.

Entre deux visites, profitez d’un accès libre à l’exposition « Alechinsky : technicomment ? » :

Œuvres originales

Beaux livres et matériaux utilisés

Outils de l’artiste

Exposition photographique, éléments interactifs et archives audiovisuelles

Un double voyage entre création artistique contemporaine et mémoire collective !

Archives municipales 4 Boulevard Gambetta, 30100 Alès, France Alès 30100 Centre-ville Gard Occitanie 0466543220 https://archives.ales.fr Accessible aux PMR. Parking gratuit à 100 m sur l’autre rive du Gardon.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Alès