Visite guidée des Archives nationales du monde du travail Spéciale familles ! Roubaix

Visite guidée des Archives nationales du monde du travail Spéciale familles !

78 Rdpt de l’Europe Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite des coulisses des Archives nationales du monde du travail pour petits et grands ! Avec votre guide, vous déambulerez dans l’ancien château d’industrie pour mieux comprendre son histoire et ce qu’on y fait aujourd’hui. .

