Visite guidée des Archives nationales du monde du travail Spéciale familles ! Roubaix samedi 20 septembre 2025.
78 Rdpt de l’Europe Roubaix Nord
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite des coulisses des Archives nationales du monde du travail pour petits et grands ! Avec votre guide, vous déambulerez dans l’ancien château d’industrie pour mieux comprendre son histoire et ce qu’on y fait aujourd’hui. .
78 Rdpt de l’Europe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 38 03
