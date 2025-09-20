Visite guidée des Archives Pierresvives – Domaine départemental Montpellier

Visite guidée des Archives Pierresvives – Domaine départemental Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des Archives 20 et 21 septembre Pierresvives – Domaine départemental Hérault

Gratuit. Sans réservation. 20 places maximum par visite. Inscription à l’accueil du bâtiment le jour même. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée des Archives et du Patrimoine

Découvrez les missions des Archives et du Patrimoine, leurs locaux, un fonds exceptionnel d’architecte ainsi que des documents originaux rarement présentés au public.

Pierresvives – Domaine départemental 907 avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier Montpellier 34080 Hérault Occitanie 04 67 67 30 00 http://pierresvives.herault.fr http://www.facebook.com/pierresvives.archives.herault Pierresvives, domaine départemental, bâtiment conçu par l’architecte Zaha Hadid, a été inauguré en septembre 2012. Il abrite les Archives et la médiathèque départementales et les services de la Culture du département. Tram ligne 1 direction Mosson / arrêt Halles de la Paillade. Tram ligne 3 direction Juvignac / arrêt Hôtel du Département. Puis Bus ligne 19 / arrêt lycée Léonard de Vinci.

Visite guidée des Archives et du Patrimoine

© Archives départementales de l’Hérault