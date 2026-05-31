Visite guidée des ateliers Bohin, Les ateliers Bohin, Saint-Sulpice-sur-Risle

Visite guidée des ateliers Bohin 19 et 20 septembre Les ateliers Bohin Orne

Durée 2h, départs des visites sam à 14h dim à 14h, 15h et 16h, 15€, 10€ (6-17 ans), gratuit <6 ans, 25 pers. max, chaussures fermées obligatoires. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite unique et accompagnée au cœur de la dernière manufacture française d’aiguilles à coudre

Vivez une immersion unique au sein de La visite des ateliers BOHIN, fierté du patrimoine industriel normand. Cette visite guidée vous plonge dans un univers fascinant, entre savoir-faire vivant, création artistique et histoire industrielle.

Une manufacture :

Pénétrez dans la dernière fabrique d’aiguilles à coudre et d’épingles encore en activité en France et découvrez ensuite les 27 étapes nécessaires à la fabrication de nos aiguilles lors d’une visite guidée d’une heure de nos ateliers de production.

Partez ensuite en visite libre à la découverte de notre exposition temporaire de 400 m².

Puis, du musée contemporain :

Voyagez à travers les époques avec des espaces thématiques mêlant patrimoine technique et aventures humaines. De l’histoire des épingles et des aiguilles aux grandes étapes de l’industrialisation normande, sans oublier la saga visionnaire de Benjamin Bohin et de sa famille.

Une expérience immersive, vivante et inspirante à vivre dans un site où le passé et le présent s’écrivent ensemble.

Les ateliers Bohin 1 le bourg, 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle 61300 Orne Normandie 02 33 24 89 38 http://www.bohin.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.bohin.com/products/visites-guidees-journees-du-patrimoine »}] À la recherche d’une expérience unique et insolite ? Découvrez une fabrication originale grâce aux salariés de la dernière usine d’aiguilles et d’épingles, toujours en activité ! Au bord de la Risle, Bohin France perpétue la tradition épinglière et aiguillière de sa région depuis 182 ans. Vitrine du savoir-faire français et riche d’une histoire passionnante, elle ouvre ses portes au grand public. Sur 2000 m², parcourez les ateliers en fonctionnement de Bohin France où, juste devant vos yeux, les ouvriers donnent naissance à l’aiguille à coudre, l’épingle à tête de verre et l’épingle de sûreté. Un savoir-faire ancestral réalisé sur des machines anciennes et performantes, où l’humain a un rôle primordial. La visite d’usine se poursuit par un surprenant musée contemporain à la mise en scène originale (petite métallurgie, histoire locale et piquante, métiers de l’aiguille, artistes d’exception, publicités BOHIN, fondateur atypique…). Les métiers et les passions s’y confondent : Haute-Couture, patchwork, broderie, dentelle… Grande boutique. Programme d’activités (et livrets de jeux pour les enfants).

Une visite unique et accompagnée au cœur de la dernière manufacture française d’aiguilles à coudre

©lavisitedesateliersbohin