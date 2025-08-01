Visite guidée des Ateliers de la Cité de la Chaussure Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère

Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-09-10

fin : 2025-09-27

2025-09-10

Venez découvrir l’histoire de la chaussure à Romans et les grandes étapes de fabrication grâce à la visite des ateliers de Made In Romans.



Certaines visites se font sans les ouvriers. Merci de vous renseigner à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72 inforomans@valenceromanstourisme.com

English :

Come and discover the history of footwear in Romans and the major stages in its manufacture with a visit to the Made In Romans workshops.



Some visits are possible without the workers. Please ask at the Tourist Office reception desk.

German :

Entdecken Sie bei einem Besuch der Werkstätten von Made In Romans die Geschichte der Schuhe in Romans und die wichtigsten Etappen der Herstellung.



Einige Besichtigungen finden ohne die Arbeiter statt. Bitte erkundigen Sie sich am Empfang des Fremdenverkehrsamtes.

Italiano :

Venite a scoprire la storia della calzatura romana e le principali fasi della sua produzione con una visita ai laboratori del Made In Romans.



Alcune visite vengono effettuate senza gli operai. Chiedere alla reception dell’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Venga a descubrir la historia del calzado en Romans y las principales etapas de su fabricación con una visita a los talleres de Made In Romans.



Algunas visitas se realizan sin los trabajadores. Infórmese en la recepción de la Oficina de Turismo.

