Visite guidée des ateliers de la Manufacture de porcelaine Manufacture de porcelaine Couleuvre

Visite guidée des ateliers de la Manufacture de porcelaine 20 et 21 septembre Manufacture de porcelaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite gratuite des ateliers de fabrication avec départ toutes les heures.

Dernier départ à 16h00.

Magasin d’usine ouvert.

Manufacture de porcelaine 03320 COULEUVRE Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 67 43 45 Héritière du Grand Goût français depuis 1789, Couleuvre perpétue la tradition des arts décoratifs.

Symbole de l’art de vivre, la manufacture propose des rééditions de modèles iconiques de la maison, des créations et des collaborations avec des artistes contemporains.

