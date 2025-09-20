Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Maison de quartier Pasteur Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Maison de quartier Pasteur Nord

Gratuit – Sur inscription

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Samedi 20 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive !

L’association VAPEUR 45 vous fait découvrir son atelier où les adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région Hauts-de-France.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Maison de quartier Pasteur 107 rue de Babylone 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Vapeur 45