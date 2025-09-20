Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Villeneuve-d’Ascq
Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45
107 rue de Babylone Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 10:45:00
Date(s) :
2025-09-20
**Samedi 20 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive !**
L’association VAPEUR 45 vous fait découvrir son atelier où les adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région Hauts-de-France.
### Horaires
Samedi 20 septembre à 10h et 11h.
### Sur inscription
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)
**Samedi 20 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive !**
L’association VAPEUR 45 vous fait découvrir son atelier où les adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région Hauts-de-France.
### Horaires
Samedi 20 septembre à 10h et 11h.
### Sur inscription
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024) .
107 rue de Babylone Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
**On Saturday September 20, come and meet the members of the Vapeur 45 association and share their passion for live-steam modelling!
The VAPEUR 45 association invites you to discover its workshop, where members build their own steam engines, reflecting the scientific, technological and industrial life of the Hauts-de-France region.
### Schedules
Saturday September 20 at 10 and 11 a.m.
### Registration required
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)
German :
**Samstag, den 20. September, treffen Sie die Mitglieder des Vereins Vapeur 45 und teilen Sie ihre Leidenschaft für den Modellbau mit Frischdampf!**
Der Verein VAPEUR 45 zeigt Ihnen seine Werkstatt, in der die Mitglieder ihre eigenen Dampfmaschinen herstellen, die das wissenschaftliche, technologische und industrielle Leben in der Region Hauts-de-France widerspiegeln.
### Öffnungszeiten
Samstag, den 20. September um 10 Uhr und 11 Uhr.
### Auf Anmeldung
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)
Italiano :
**Sabato 20 settembre, venite a conoscere i membri dell’associazione Vapeur 45 e a condividere la loro passione per il modellismo a vapore vivo!
L’associazione VAPEUR 45 vi invita a scoprire il suo laboratorio, dove i membri costruiscono le loro macchine a vapore, che riflettono la vita scientifica, tecnologica e industriale della regione Hauts-de-France.
### Orario
Sabato 20 settembre alle 10.00 e alle 11.00.
### Registrazione obbligatoria
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)
Espanol :
**¡El sábado 20 de septiembre, venga a conocer a los miembros de la asociación Vapeur 45 y comparta su pasión por el modelismo de vapor vivo!
La asociación VAPEUR 45 le invita a descubrir su taller, donde los miembros construyen sus propias máquinas de vapor, reflejo de la vida científica, tecnológica e industrial de la región de Hauts-de-France.
### Horario
Sábado 20 de septiembre a las 10.00 y a las 11.00 h.
### Inscripción obligatoria
[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)
L’événement Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme