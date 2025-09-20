Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45

107 rue de Babylone Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 10:45:00

Date(s) :

2025-09-20

**Samedi 20 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive !**

L’association VAPEUR 45 vous fait découvrir son atelier où les adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région Hauts-de-France.

### Horaires

Samedi 20 septembre à 10h et 11h.

### Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

**Samedi 20 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive !**

L’association VAPEUR 45 vous fait découvrir son atelier où les adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région Hauts-de-France.

### Horaires

Samedi 20 septembre à 10h et 11h.

### Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024) .

107 rue de Babylone Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday September 20, come and meet the members of the Vapeur 45 association and share their passion for live-steam modelling!

The VAPEUR 45 association invites you to discover its workshop, where members build their own steam engines, reflecting the scientific, technological and industrial life of the Hauts-de-France region.

### Schedules

Saturday September 20 at 10 and 11 a.m.

### Registration required

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

German :

**Samstag, den 20. September, treffen Sie die Mitglieder des Vereins Vapeur 45 und teilen Sie ihre Leidenschaft für den Modellbau mit Frischdampf!**

Der Verein VAPEUR 45 zeigt Ihnen seine Werkstatt, in der die Mitglieder ihre eigenen Dampfmaschinen herstellen, die das wissenschaftliche, technologische und industrielle Leben in der Region Hauts-de-France widerspiegeln.

### Öffnungszeiten

Samstag, den 20. September um 10 Uhr und 11 Uhr.

### Auf Anmeldung

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

Italiano :

**Sabato 20 settembre, venite a conoscere i membri dell’associazione Vapeur 45 e a condividere la loro passione per il modellismo a vapore vivo!

L’associazione VAPEUR 45 vi invita a scoprire il suo laboratorio, dove i membri costruiscono le loro macchine a vapore, che riflettono la vita scientifica, tecnologica e industriale della regione Hauts-de-France.

### Orario

Sabato 20 settembre alle 10.00 e alle 11.00.

### Registrazione obbligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

Espanol :

**¡El sábado 20 de septiembre, venga a conocer a los miembros de la asociación Vapeur 45 y comparta su pasión por el modelismo de vapor vivo!

La asociación VAPEUR 45 le invita a descubrir su taller, donde los miembros construyen sus propias máquinas de vapor, reflejo de la vida científica, tecnológica e industrial de la región de Hauts-de-France.

### Horario

Sábado 20 de septiembre a las 10.00 y a las 11.00 h.

### Inscripción obligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024)

L’événement Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme