Visite guidée des basiliques et découverte du nouveau Centre de Ressources Historiques du Sanctuaire de Lourdes Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes

Visite guidée des basiliques et découverte du nouveau Centre de Ressources Historiques du Sanctuaire de Lourdes 20 et 21 septembre Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au Centre d’information du Sanctuaire pour le départ de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Découvrir le patrimoine du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes : du néo-gothique en passant par le néo-byzantin, venez visiter des basiliques construites pour accueillir les foules de pèlerins depuis 1858.

La visite sera suivie de la découverte du nouveau Centre de Ressources Historiques du Sanctuaire.

https://www.lourdes-france.com/les-journees-europeennes-du-patrimoine-au-sanctuaire-de-lourdes/

Rendez-vous au Centre d’information du Sanctuaire pour le départ de la visite.

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 1 avenue Mgr Théas, 65108 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 60 42 20 08 http://www.lourdes-france.com Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes n'est pas qu'un monument historique que l'on entretient ; c'est un lieu vivant qui se transforme, année après année, pour mieux accueillir les pèlerins du monde et entier et faire découvrir à chacun sa richesse historique et l'universalité de son message.

© Sanctuaire ND de Lourdes / Pierre VINCENT