Visite guidée des camps de Caupian Bois de Candale Saint-Médard-en-Jalles

Visite guidée des camps de Caupian Bois de Candale Saint-Médard-en-Jalles dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée des camps de Caupian Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00 Bois de Candale Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous à la salle Louise Michel au domaine de Caupian.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée des camps de Caupian

Découvrez l’histoire des camps de Caupian, dont l’origine remonte à 1857, lors de cette visite guidée riche en enseignements.

Une plongée dans un lieu de mémoire singulier, entre histoire locale et regard sur les enjeux nationaux

Jauge de 25 personnes par créneau à partir de 9 ans, pas de poussettes.

Bois de Candale Rue Pierre Ramond, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine 0663585428 [{« type »: « email », « value »: « p.larrous@saint-medard-en-jalles.fr »}] Visite guidée des restes des Camps de Caupian Rv au Doamine de Caupian salle Louise Michel à st Médard en Jalles rue Pierre Ramond visite à partir de 9 ans jauge de 25 personnes pas de poussettes pour enfants

Visite guidée des camps de Caupian

© Ville de Saint-Médard-en-Jalles