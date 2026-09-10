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Visite guidée des casernes de Dijon : entre histoire et transformation urbaine, Caserne Vaillant, Dijon

dimanche 20 septembre 2026 · Caserne Vaillant · Dijon

Visite guidée des casernes de Dijon : entre histoire et transformation urbaine, Caserne Vaillant, Dijon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caserne Vaillant
Adresse
24 avenue Garibaldi 21000 dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
se présenter munis de leur carte nationale d’identité.

Visite guidée des casernes de Dijon : entre histoire et transformation urbaine Dimanche 20 septembre, 10h00 Caserne Vaillant Côte-d’Or

se présenter munis de leur carte nationale d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ce parcours permet de découvrir les casernes situées au nord de Dijon : Junot, Heudelet et Vaillant. L’objectif est d’évoquer leur histoire, mais surtout les choix opérés quant à leurs nouveaux usages : du quartier résidentiel et commerçant de Junot à la transformation de Vaillant en cité administrative, tout en conservant une présence militaire, en passant par le modèle intermédiaire développé à Heudelet. Cette visite comprend une incursion au sein d’une enceinte relevant du ministère des Armées.

Caserne Vaillant 24 avenue Garibaldi 21000 dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « icovil@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 66 82 23 »}]
Ce parcours permet de découvrir les casernes situées au nord de Dijon : Junot, Heudelet et Vaillant. L’objectif est d’évoquer leur histoire, mais surtout les choix opérés quant à leurs nouveaux : du …

©icovil

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