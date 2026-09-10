Visite guidée des casernes de Dijon : entre histoire et transformation urbaine, Caserne Vaillant, Dijon

Informations pratiques

Visite guidée des casernes de Dijon : entre histoire et transformation urbaine Dimanche 20 septembre, 10h00 Caserne Vaillant Côte-d’Or

se présenter munis de leur carte nationale d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ce parcours permet de découvrir les casernes situées au nord de Dijon : Junot, Heudelet et Vaillant. L’objectif est d’évoquer leur histoire, mais surtout les choix opérés quant à leurs nouveaux usages : du quartier résidentiel et commerçant de Junot à la transformation de Vaillant en cité administrative, tout en conservant une présence militaire, en passant par le modèle intermédiaire développé à Heudelet. Cette visite comprend une incursion au sein d’une enceinte relevant du ministère des Armées.

Caserne Vaillant 24 avenue Garibaldi 21000 dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « icovil@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 66 82 23 »}]

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©icovil