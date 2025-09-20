Visite guidée des casernes du 4e RIISC Square du 15e Dragon Libourne

Entrée gratuite. Une urne sera placée en fin de visite pour des dons libres à destination de la cellule des blessés de l’armée de Terre et de l’œuvre des Pupilles. Départ des visites toutes les 30 min à partir de 14h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Les casernes d’hier et d’aujourd’hui, le 4e RIISC d’hier et d’aujourd’hui »

Sous la forme d’une exposition puis d’une visite guidée au sein des casernes Lamarque et Proteau, découverte du patrimoine historique des casernes et des savoir-faire de la sécurité civile

Square du 15e Dragon 33500 Libourne Gironde Nouvelle-Aquitaine

© 4e RIISC