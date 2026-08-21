Visite guidée des Caves Roquefort Papillon, Caves Roquefort Papillon, Lauras

Informations pratiques

Visite guidée des Caves Roquefort Papillon 18 – 20 septembre Caves Roquefort Papillon Aveyron

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de Roquefort Papillon lors d’une visite guidée d’une heure.

Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’histoire de cette maison emblématique et les étapes de fabrication du célèbre fromage de Roquefort, avant de terminer par une dégustation de plusieurs roqueforts.

Caves Roquefort Papillon 8 bis avenue de Lauras 12250 Roquefort sur soulzon Lauras 12250 Aveyron Occitanie 0565672350 http://www.roquefort-papillon.com Venez vibrer au coeur des Caves Roquefort Papillon lors d’une visite guidée. Parking à 200m

Venez découvrir l’histoire du Roquefort Papillon à travers une visite guidée d’une heure.