Visite guidée des chais en Armagnac & dégustation Domaine de Bilé Bassoues

Visite guidée des chais en Armagnac & dégustation Domaine de Bilé Bassoues vendredi 17 octobre 2025.

Visite guidée des chais en Armagnac & dégustation

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Accueillis par les vignerons, partez à la découverte des chais de vieillissement d’Armagnac lors d’une visite guidée suivie d’une dégustation commentée.

Prolongez l’expérience par un circuit de randonnée libre à travers le vignoble et autour du lac de Saint-Laurent.

.

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97 contact@domaine-de-bile.com

English :

Welcomed by the winemakers, take a guided tour of the Armagnac ageing cellars, followed by a commented tasting session.

Extend the experience with a self-guided walking tour through the vineyards and around Lac de Saint-Laurent.

German :

Lassen Sie sich von den Winzern begrüßen und entdecken Sie bei einer Führung mit anschließender kommentierter Verkostung die Lagerräume, in denen Armagnac gelagert wird.

Verlängern Sie das Erlebnis mit einer freien Wanderung durch die Weinberge und um den Lac de Saint-Laurent.

Italiano :

Accolti dai viticoltori, partecipate alla visita guidata delle cantine di invecchiamento dell’Armagnac, seguita da una degustazione guidata.

Per prolungare l’esperienza, è possibile fare una passeggiata autogestita tra i vigneti e intorno al lago di Saint-Laurent.

Espanol :

Acogido por los viticultores, visite las bodegas de crianza de Armagnac y disfrute de una degustación guiada.

Prolongue la experiencia con una visita autoguiada a pie por los viñedos y los alrededores del lago Saint-Laurent.

L’événement Visite guidée des chais en Armagnac & dégustation Bassoues a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65