Visite guidée des chantiers de fouilles 2025 Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Visite guidée des chantiers de fouilles 2025 Samedi 20 septembre, 14h15 Musée de Bibracte Saône-et-Loire

Réservation conseillée | Rendez-vous à l’accueil du musée | Réservé aux personnes bonnes marcheuses.

Quelles avancées scientifiques sont au cœur de l’oppidum ? Du Champlain aux Grandes Portes, assistez à une présentation de 2h des découvertes de l’année et des grands axes de la recherche à Bibracte par Oriane Rousselet, archéologue et responsable du service médiation.

Musée de Bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 86 52 35 http://www.bibracte.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 86 52 40 »}] Bibracte est le nom de la capitale des Éduens, un des peuples les plus puissants à l’époque de la Guerre des Gaules. Cette ville fortifiée bâtie au sommet d’un des points culminants du Morvan, le mont Beuvray, est fouillée tous les étés depuis 1984. La protection et la mise en valeur des vestiges de l’oppidum constituent un enjeu majeur auquel l’architecture contemporaine fournit des réponses innovantes et adaptées. Sur le site, un abri audacieux protège les vestiges du centre monumental qui comprend l’une des plus anciennes basiliques romaines identifiées au nord des Alpes : conçu par l’architecte Paul Andreu, la structure allie réversibilité, modularité, adaptation aux contraintes climatiques et paysagères et respect des vestiges. Au pied du site, le musée présente les résultats des recherches archéologiques, dans un écrin architectural résolument contemporain, créé par Pierre-Louis Faloci : cette réalisation qui concilie modernité et intégration paysagère et qui file la métaphore de l’archéologie a valu à l’architecte d’être lauréat de l’Equerre d’argent en 1996. L’association étroite du cabinet Faloci à la rénovation de la muséographie permanente achevée en 2013 assure la cohérence esthétique de l’ensemble tout en démontrant la pertinence des choix opérés 20 ans plus tôt au moment de la construction du bâtiment : ceux d’un bâtiment modulable, capable d’évoluer au rythme du patrimoine archéologique qu’il contribue à révéler. Bibracte est aussi un site naturel d’exception, labellisé « Grand Site de France » depuis 2008.

© A. Maillier / Bibracte