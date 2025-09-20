Visite guidée des châteaux de Bruniquel Châteaux de Bruniquel Bruniquel

Visite guidée des châteaux de Bruniquel Châteaux de Bruniquel Bruniquel samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des châteaux de Bruniquel 20 et 21 septembre Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites guidées des châteaux de Bruniquel

Partez à la découverte des Châteaux de Bruniquel à travers une visite guidée d’une heure, riche en histoire et en anecdotes.

⏳ Durée : 1 heure

️ Prévoyez du temps supplémentaire si vous souhaitez profiter pleinement de l’ensemble des expositions présentées dans les différentes salles.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

Visites guidées des châteaux de Bruniquel

© Cécile Carrié