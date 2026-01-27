Visite guidée des chaumières Rue Park Segal Brech
Visite guidée des chaumières Rue Park Segal Brech lundi 16 février 2026.
Visite guidée des chaumières
Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan
Début : 2026-02-16 15:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26 2026-02-27
Visite guidée accompagnée d’un médiateur.
Venez découvrir la vie paysanne avant 1950 habitat, agriculture, paysage, savoir-faire… et enrichir votre regard sur le Pays d’Auray. .
Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
English : Visite guidée des chaumières
