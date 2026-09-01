Informations pratiques

Valréas

Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 »

Déambulation centre ville Arrivée: chapelle des Pénitents Blancs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée organisée par l’ANACR. Lors du circuit n°2 des « Chemins » nous verrons les différents aspects de la Résistance à Valréas et plus particulièrement l’implication de la famille d’Isernia.

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Déambulation centre ville Arrivée: chapelle des Pénitents Blancs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 30 04 60 chris.vard@orange.fr

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English : Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 »

Guided tour organized by the ANACR. During Tour No. 2 of the “Chemins” series, we will explore the various aspects of the Resistance in Valr%E9as and, more specifically, the involvement of the d’Isernia family.

L’événement Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 » Valréas a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes