Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 » Déambulation centre ville Valréas
samedi 19 septembre 2026 · Déambulation centre ville · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 »
Déambulation centre ville Arrivée: chapelle des Pénitents Blancs Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée organisée par l’ANACR. Lors du circuit n°2 des « Chemins » nous verrons les différents aspects de la Résistance à Valréas et plus particulièrement l’implication de la famille d’Isernia.
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Déambulation centre ville Arrivée: chapelle des Pénitents Blancs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 30 04 60 chris.vard@orange.fr
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English : Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 »
Guided tour organized by the ANACR. During Tour No. 2 of the “Chemins” series, we will explore the various aspects of the Resistance in Valr%E9as and, more specifically, the involvement of the d’Isernia family.
L’événement Visite guidée des « Chemins de la Résistance à Valréas 1943/1944 » Valréas a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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