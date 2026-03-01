Visite guidée des clochers Place Aristide Briand Souvigny
Visite guidée des clochers Place Aristide Briand Souvigny samedi 28 mars 2026.
Visite guidée des clochers
Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01
Le musée de Souvigny propose la visite guidée des clochers de la prieurale de Souvigny.
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Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
The Souvigny museum offers guided tours of the bell towers of the Souvigny priory.
L’événement Visite guidée des clochers Souvigny a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région