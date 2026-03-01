Visite guidée des clochers Place Aristide Briand Souvigny

Visite guidée des clochers

Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01

Le musée de Souvigny propose la visite guidée des clochers de la prieurale de Souvigny.

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Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

The Souvigny museum offers guided tours of the bell towers of the Souvigny priory.

L’événement Visite guidée des clochers Souvigny a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région