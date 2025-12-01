Visite guidée des collections 100 000 ans de Préhistoire en Touraine Le Grand-Pressigny
Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Début : 2025-12-22 15:15:00
fin : 2026-01-02 16:45:00
2025-12-22
» 100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs « , sur réservation (environ 1h30).
Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
100,000 years of prehistory, from Neanderthal to the first farmers », by reservation (approx. 1h15).
100 000 Jahre Vorgeschichte, vom Neandertaler bis zu den ersten Bauern », mit Reservierung (ca. 1h15).
100.000 anni di preistoria, da Neanderthal ai primi agricoltori », su prenotazione (circa 1h15).
100.000 años de Prehistoria, del Neanderthal a los primeros agricultores », con cita previa (aprox. 1h15).
