Visite guidée des collections départementales de l’Aisne Bibliothèque départementale de l’Aisne Laon

Visite guidée des collections départementales de l’Aisne Bibliothèque départementale de l’Aisne Laon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée des collections départementales de l’Aisne 20 et 21 septembre Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Gratuit, sur réservation, jauge limitée à 15 personnes par visite, RDV à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne Parc Foch (LAON).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Savez-vous comment sont conservées les collections historiques du département de l’Aisne ?

Nous vous donnons rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine 2025 pour le découvrir. Les collections sont ouvertes exceptionnellement au public.

Bibliothèque départementale de l’Aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon, France Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France 0323249830 https://lecturepublique.aisne.com [{« type »: « phone », « value »: « 0323246147 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aisne.fr »}]

Savez-vous comment sont conservées les collections historiques du département de l’Aisne ?

© CD02