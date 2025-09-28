Visite guidée des collections permanentes avec boucle à induction magnétique Mémorial de la Shoah Paris

Visite guidée des collections permanentes avec boucle à induction magnétique Mémorial de la Shoah Paris dimanche 28 septembre 2025.

Pour faciliter l’accueil des personnes malentendantes, des boucles à induction magnétique seront proposées aux visiteurs appareillés participants à la visite guidée des collections permanentes et des lieux de mémoire.

Sur réservation et dans la limite des places disponibles sur la billetterie en ligne du Mémorial de la Shoah ou par téléphone au 01 42 77 44 72.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial